Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Foto's: fleurige decoraties en lenteparade tijdens festival Spring in Slagharen

Attractiepark Slagharen viert de lente met het voorjaarsfestival Spring. Het Overijsselse pretpark staat de komende weken in het teken van bloemen, met fleurige decoraties, nieuwe fotopunten en speciaal entertainment. Op verschillende dagen is de Spring Parade te zien, inclusief een nieuwe wagen.

Spring vond in 2023 voor het eerst plaats. Toen ging in de Music Hall de lenteshow Uit Je Bol in première, over een bloemenwedstrijd. De theatervoorstelling met mascotte Randy en Rosie keerde dit jaar terug. Het themalied van het voorjaarsevenement, dat ook Spring heet, klinkt meermaals per dag in het park.

Slagharen zorgde op verschillende plekken voor vlaggen, bloemen, planten en vaandels. Voor de attractie The Big Wheel staat een reuzenradje met planten erin. Bij de molen achteraan het park verschenen kleurrijke paraplu's en een geschilderde koets. Bezoekers kunnen steltlopers in de vorm van bloemen tegenkomen.



Livemuziek

Slagharen heeft ook al iets losgelaten over het zomerprogramma. De wasberen Randy en Rosie blijven te zien in een eigen voorstelling. Verder belooft het park "een spannende stunt-straatshow". Tot slot zijn er plannen voor zomeravonden met livemuziek. De details worden later bekendgemaakt.