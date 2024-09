Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park geeft na tien jaar vervolg aan populaire musical

Voor een nieuwe theatershow grijpt Europa-Park terug op het verleden. Tien jaar geleden, in 2014, presenteerde het Duitse attractiepark de griezelvoorstelling Spook Me. Het was de eerste musical die Europa-Park ooit produceerde. Een decennium later staat het vervolg op de planken.

Dit weekend vond de première plaats van Spook Me 2 - The Europa-Park Musical. De show speelt wederom in het Europa-Park Teatro, gelegen naast het vernieuwde spookhuis Castello dei Medici in het Italiaanse themagebied. "Het tweede deel van de musical beantwoordt de spannende vragen die na het eerste deel onbeantwoord blijven", laat het park weten.

Zo ontdekken toeschouwers wat er gebeurt met de personages Tao en Lilly in de mensenwereld en wat voor sinistere plannen de boze fee Isperia heeft. Het verhaal speelt zich af in een mysterieus spookkasteel. Europa-Park belooft een meeslepende ervaring "met indrukwekkende decors, prachtige kostuums en opzwepende muziek".



Symfonieorkest

Ornella De Santis en Nicolas Boris nemen wederom de hoofdrollen voor hun rekening, net als tien jaar terug. Voor de soundtrack, opgenomen met een zestigkoppig symfonieorkest, is huiscomponist Hendrik Schwarzer verantwoordelijk.



De regie is in handen van Ulrich Grawunder, die eerder al Rulantica - The Musical regisseerde. "Spook Me 2 zal opnieuw de harten van onze gasten veroveren", denkt directielid en producent Thomas Mack. De show - inbegrepen bij de entreeprijs - is tot en met zondag 3 november meermaals per dag te zien.