Disneyland Paris

Nieuw in Disneyland Paris: souvenirs met silhouetten van bezoekers

Bezoekers van Disneyland Paris krijgen de kans om hun silhouet mee naar huis te nemen als souvenir. Een kraampje in themagebied Main Street U.S.A. is omgedoopt tot Market Street Silhouettes. Er worden nu gepersonaliseerde producten verkocht, gemaakt door een gespecialiseerde artiest.

Kunstenaars van de firma Arribas France zijn in staat om ter plekke een omlijning van een gezicht en profil vast te leggen. Het laten maken van een silhouet kost 15 euro per persoon. Vervolgens kan de creatie gekocht worden als frame, ansichtkaart of ornament, voor nog eens 15 euro.

Het is ook mogelijk om voor 15 euro extra een Disney-symbool toe te voegen aan het ontwerp. De kiosk bevindt zich in de buurt van souvenirwinkel Main Street Motors. Disneyland werkt al langer samen met Arribas voor glaskunstwerken.