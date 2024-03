Wunderland Kalkar

Nederlanders willen Duits pretpark Wunderland Kalkar uit het slop trekken: eerste themagebied geopend

Het Duitse attractiepark Wunderland Kalkar denkt voor het eerst in themagebieden. De Nederlandse eigenaar DeFabrique Holding, die het park in 2022 overnam, is van plan om de komende jaren stapsgewijs storytelling en thematiek toe te voegen. In 2024 wordt een aanzet gegeven voor een eerste themadeel. Morgen start het nieuwe seizoen.

Wunderland ontwikkelde een masterplan in samenwerking met het Zuid-Hollandse Jora Vision. Daarin spelen mascottes Kernie en Kerna een belangrijke rol. Ze krijgen gezelschap van een nieuw personage: de blauwe merel Piep. Kernie is ook de naamgever van themagebied nummer één: Kernie's Dorf, gelegen bij de hoofdingang.

Met behulp van de brievenbus Schnabelpost kunnen jonge bezoekers met de personages communiceren. De uitgang van het park loopt voortaan door een souvenirwinkel: Wunderladen. Verder verscheen bij de entree de Turm der Zeit. Er komen beeldschermen te hangen met actuele informatie over attracties en evenementen.



Speelkasteel

De voorlopig grootste investering is de komst van Villa Lustigheim, een groot speelkasteel gebouwd door de Nederlandse fabrikant Eibe. Verder kreeg de parkplattegrond een nieuw uiterlijk: de kaart werd een stuk overzichtelijker.



Directeur Marten Foppen realiseert zich dat de investeringen hard nodig zijn. "Zonder iets vervelends te willen zeggen over onze voorgangers, maar je merkt natuurlijk dat het park zes jaar te koop heeft gestaan", vertelt hij in gesprek met Looopings. Alles tegelijkertijd aanpakken zou onmogelijk zijn. "Dan moet je een jaar dicht gaan en in één keer 200 miljoen investeren, maar dat kan niet. Daarom pakken we het de komende jaren stap voor stap aan."



Walt Disney

Het is een bewuste keuze om Kernie en Kerna te behouden en nog vaker in de schijnwerpers te zetten. "We hebben daarover gebrainstormd en we zeiden tegen elkaar: zou Walt Disney ooit Mickey en Minnie Mouse vervangen? Natuurlijk niet. Dan moeten wij ook vasthouden aan onze karakters." Ook Pardoes en Pardijn uit de Efteling dienen als voorbeeld.



De plannen voor 2025 liggen al klaar. Dan wil men het gedeelte met de oude koeltoren - waar een zweefmolen in gebouwd is - opknappen. Wunderland belooft "een nieuwe verhaallijn, nieuwe attracties en nieuwe mascottes". Uiteindelijk moet het park bestaan uit zeven verschillende zones.