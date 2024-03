Howletts Wild Animal Park

Branchevereniging voor dierentuinen woedend: rechtszaak tegen kritische dierentuineigenaar

De Europese branchevereniging voor dierentuinen is woedend op een eigenaar van twee Engelse dierenparken. Miljonair Damian Aspinall (63) uit regelmatig bikkelharde kritiek op dierentuinen, ook al bezit hij er zelf twee. Dat schoot bij de European Association of Zoos and Aquaria (EAZA) helemaal in het verkeerde keelgat. Het heeft geleid tot een rechtszaak tussen Aspinall en EAZA.

Die vindt plaats in Amsterdam, omdat de EAZA daar gevestigd is. Aspinall is de baas van Howletts Wild Animal Park en Port Lympne Safari Park in Groot-Brittannië. Hij is tegen het houden van dieren in kooien. De Brit hoopt dat dierentuinen uiteindelijk tot het verleden zullen behoren, omdat ze nauwelijks bijdragen aan soortbehoud en dagjes uit bijna geen educatieve waarde hebben.

"Als je een masterdiploma in paleontologie kunt behalen zonder dat je levende dinosaurussen hoeft te bestuderen, kun je duidelijk een passie hebben voor natuurbehoud zonder een dierentuin te bezoeken", citeert Het Financieele Dagblad. Andere leden van EAZA walgen van dergelijke uitspraken; ze vinden hem een nestbevuiler.



Geschorst

Na interne klachten werden de parken van Aspinall voor twee jaar geschorst. De miljonair was het er niet mee eens. Hij spande een rechtszaak aan, die hij won. De brancheorganisatie ging echter in hoger beroep. Dat diende deze week.



In de rechtszaal legde Aspinall uit dat hij zijn mening uit op persoonlijke titel. Het zou oneerlijk zijn om de twee dierentuinen om die reden sancties op te leggen. De dierenvriend heeft het gevoel dat hij monddood wordt gemaakt.



Gedragscode

EAZA beweert dat de verhalen van de zestiger ingaan tegen de gedragscode van de club, die voorschrijft dat alle leden én "aan hen gelieerde personen" de missie en visie van de organisatie moeten steunen. Er werd nog geprobeerd om het juridische geschil ter plekke op te lossen, maar daar kwamen de partijen niet uit. Daarom gaat de rechter over zo'n twee maanden uitspraak doen.



Bij EAZA zijn ruim driehonderd dierentuinen aangesloten, waaronder Artis, Diergaarde Blijdorp, Safaripark Beekse Bergen, Burgers' Zoo, Ouwehands Dierenpark, Wildlands Adventure Zoo Emmen, DierenPark Amersfoort en Apenheul. Het hoofdkantoor van EAZA bevindt zich op het terrein van Artis, aan de Plantage Middenlaan.