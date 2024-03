Bobbejaanland

Bobbejaanland houdt 3D-simulator The Forbidden Caves gesloten: toekomst onzeker

Bobbejaanland heeft besloten om de attractie The Forbidden Caves dit jaar dicht te houden. De 3D-simulator zal aankomend seizoen niet operationeel zijn vanwege aanhoudende technische complicaties, bevestigt een woordvoerster aan Looopings. Wat er met de overdekte attractie gaat gebeuren, staat nog niet vast.

The Forbidden Caves is een immersive tunnel van de Britse fabrikant Holovis, geopend in 2015. Nog geen tien jaar later valt voorlopig het doek. De voorlichtster benadrukt dat er sprake is van complexe techniek, die regelmatig zorgt voor storingen. "Over de toekomst is nog geen beslissing genomen. We houden alle opties open."

De attractie van 5 miljoen euro heeft sinds de opening nooit vlekkeloos gedraaid. Bovendien waren de reacties van het publiek direct opvallend negatief: de film viel niet in de smaak en de lage capaciteit zorgde voor een hoop frustraties. Tijdens de coronapandemie stond de attractie tweeënhalf jaar stil.



3D-brillen

Een vergelijkbare attractie in zusterpark Movie Park Germany, The Lost Temple, blijft dit jaar ook gesloten. Die versie werd in 2014 gebouwd door concurrent Simworx. In 2025 moet de attractie heropenen met een ander thema en een nieuwe, tweedimensionale film. 3D-brillen zijn dan niet meer nodig.



The Forbidden Caves is niet de enige attractie die Bobbejaanland in 2024 moet missen. Onlangs werd duidelijk dat het Vlaamse pretpark de Koggemolen uit 1985 heeft verwijderd. Het verkrijgen van reserveonderdelen voor de klassieke bootjescarrousel zou te kostbaar worden. Er is ook goed nieuws: men steekt 1 miljoen euro in het opknappen van achtbaan Revolution.