Parc Astérix Paris

Video: Parc Astérix breidt Egyptisch themagebied uit met 50 meter hoge zweefmolen

Parc Astérix heeft een nieuwe blikvanger. De Egyptische themazone van het Franse pretpark werd dit jaar uitgebreid met een 50 meter hoge zweefmolen: La Tour de Numérobis. De toevoeging, gelegen tussen inverted coaster OzIris en multi-launch coaster Toutatis, is goed zichtbaar vanaf snelweg A1.

La Tour de Numérobis is een zogeheten vertical swing van de Italiaanse firma Zamperla. Andere leveranciers noemen het concept starflyer. Passagiers maken een vlucht op 40 meter hoogte. Niet alleen de gondels draaien, maar ook de toren zelf. De minimumlengte bedraagt 1.20 meter.

Numérobis is de Franse benaming van het personage Tekenis uit de Asterix-stripboeken; een Egyptische architect. Hij verschijnt in de wachtrij met een model van zijn creatie: een kraan met meerdere armen, om stenen mee omhoog te hijsen en te stapelen.



Phantasialand

Zoals we van Parc Astérix gewend zijn, werden in de decors verschillende grapjes verwerkt. Bovendien toont het park in de wachtrij een ontwerp van een nooit-uitgevoerde attractie: een suspended top spin van fabrikant Huss, in Egyptische stijl. Het attractietype is vergelijkbaar met Talocan in Phantasialand. "Project geannuleerd", staat erbij.



Met de nieuwe zweefmolen viert Parc Astérix het 35-jarig bestaan. Naast La Tour de Numérobis ligt een kinderachtbaan, die voorheen SOS Numérobis heette. Om verwarring te voorkomen, werd de naam gewijzigd in SOS Tournevis. Verder realiseerde het park het nieuwe horecapunt P'OZ Kebab én een nieuw loopspookhuis, open tijdens het halloweenseizoen.