Parc Astérix past houten achtbaan aan: geen achterwaartse ritjes meer

Parc Astérix heeft de treinen van houten achtbaan Tonnere 2 Zeus aangepast. Sinds een renovatie in 2022 konden bezoekers ervoor kiezen om gebruik te maken van omgekeerde zitplaatsen. De laatste twee stoelen waren achterstevoren gemonteerd, zodat passagiers de volledige rit achteruit beleefden.

In eerste instantie vroeg men 12 euro per persoon extra voor die bijzonderheid. Al snel werd het bedrag verlaagd naar 8 euro. Enkele maanden later maakte het Franse pretpark de achterwaartse stoelen gratis. Dit jaar wordt volledig afscheid genomen van het concept.

Op beide treinen van Tonnere 2 Zeus is de laatste omgekeerde rij recentelijk vervangen door twee normale rijen. Daardoor stijgt de maximale capaciteit per trein van 26 naar 28 personen. Als Parc Astérix volgende week weer opengaat, kunnen bezoekers de bekende rollercoaster alleen voorwaarts ervaren.



Winnen

Dat komt niet volledig als een verrassing. In 2022 gaf een projectleider al aan dat het de bedoeling was om de achterwaartse stoelen na enkele seizoenen weg te halen. "Zo zouden we qua capaciteit toch wel nog een groot gedeelte winnen", legde hij uit.