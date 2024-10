Madame Tussauds Amsterdam

Freek Vonk vereeuwigd in Madame Tussauds, inclusief varaan en slang

Madame Tussauds Amsterdam heeft Werelddierendag aangegrepen voor het onthullen van een beeld van Freek Vonk. De bekende tv-bioloog staat niet in zijn eentje in het wassenbeeldenmuseum: hij krijgt gezelschap van een varaan en een boa constrictor.

Vonk zegt het een eer te vinden om vereeuwigd te worden in was. Zijn littekens, waaronder een haaienbeet op zijn arm, ontbreken niet. Hij is ook tevreden over de manier waarop zijn varaan Johan werd nagemaakt. "Alles klopt: Johans blik, zijn huidplooien, zijn houding. Als je hem in de ogen staart, voelt het gewoon alsof hij leeft."

Het wassen beeld heeft een plek gekregen in een junglescène, gebaseerd op de expedities van Vonk. De toevoeging werd al in maart aangekondigd. Volgens Madame Tussauds vroegen jonge bezoekers het vaakst naar een beeld van de beroemde avonturier.



Eerbetoon

"We hopen dat dit levensechte wassen beeld niet alleen een eerbetoon is aan zijn werk voor de natuur en dieren, maar ook jonge bewonderaars inspireert om hun eigen avonturen na te jagen", zei toenmalig manager Quinten Luykx er destijds over.



Freek Vonk, gespecialiseerd in slangengif en slangenbeten, is al ruim een decennium niet meer weg te denken uit het Nederlandse medialandschap. Hij presenteert tv-programma's als Freeks Wilde Wereld en Freeks Jungle School. Daarnaast is hij hoogleraar, heeft hij zijn eigen tijdschrift en staat hij regelmatig op het podium voor liveshows.