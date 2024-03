Duinrell

Foto's: nieuwe attractie Duinrell wordt opgebouwd

Duinrell is bezig met het opbouwen van de nieuwe attractie Tobbedanser. In themagebied Rick's Avonturen Burcht verscheen een theekopjesmolen van de Duitse fabrikant Metallbau Emmeln. De gondels zijn vormgegeven als houten tonnen. Binnenkort wordt een overkapping geplaatst.

De steunpilaren voor het bouwwerk staan al overeind, blijkt uit foto's die Looopings in handen kreeg. "Het wordt een waanzinnig leuke toevoeging", vertelt een woordvoerder. "We zijn nu de puntjes op de i aan het zetten." Deze week vindt ook de officiële keuring plaats.

De familieattractie komt in het teken te staan van de badderende eend Kwakus Kwebbel. Het personage is bekend van de verderop gelegen Kwakus Kwebbel Show uit 1988; een computergestuurde poppenvoorstelling.



Meivakantie

Aanvankelijk wilde Duinrell de Tobbedanser al in de kerstperiode operationeel hebben. Nu wordt verwacht dat de molen in de loop van april gaat draaien, zodat de openingsceremonie net voor de meivakantie kan plaatsvinden. Duinrell is het hele jaar toegankelijk, maar het nieuwe pretparkseizoen start op zaterdag 23 maart. Dan zijn de attracties weer dagelijks geopend.