Efteling

Kritiek op Efteling-reclame voor gratis attractiefoto's: 'Een beetje misleidend'

De Efteling maakt op een opvallende manier reclame voor een digitale fotopas. Bezoekers kunnen actiefoto's - gemaakt in attracties - digitaal bestellen via de Efteling-app. Dat kost minimaal 25 euro. Toch adverteert het attractiepark op schermen met de term "gratis".

"Verzamel gratis als je attractiefoto's in de Efteling-app", luidt de tekst. Technisch gezien klopt dat: het verzamelen van de fotonummers kost niets. Maar als gebruikers een foto daadwerkelijk willen downloaden of gebruiken, moeten ze een Digi-Fotopas kopen van minimaal 25 euro.

Pretparkliefhebber Nicky Steenkist vindt het niet kunnen, vertelt hij in een aflevering van de Upper Lot Podcast. Hij kwam de reclame onlangs tegen tijdens een Efteling-bezoekje. "Maar er staat niet bij: wil je de foto kopen... Dat is bijna niet te vinden." Het is geen eerlijke tekst, aldus Steenkist. "Dan zet je erbij: gratis. Nee, het is helemaal niet gratis."



Sidenote

Co-presentator Dennis van Oossanen is het eens met de kritiek. "Dit is wel een beetje misleidend." Steenkist: "Zet dan neer: verzamel al je attractiefoto's, daarna digitaal te bestellen, of zo. Een soort sidenote. Maar niet gratis."



De heren ergeren zich ook aan het feit dat er tegenwoordig geen losse foto's digitaal verkrijgbaar zijn: iedereen is aangewezen op een pas van 25 euro per dag of 35 euro per week. "Dat is wel slecht", reageert Van Oossanen. Het beleid strookt niet met de ambitie van de Efteling om rapportcijfer 9+ na te streven, zegt hij. "Het is zo krom", vult Steenkist aan.



Consumentenbond

Een woordvoerder van de Consumentenbond noemt de bewuste tekst in gesprek met Looopings "multi-interpretabel". "Je zou inderdaad kunnen denken dat de foto’s in de app gratis zijn." Het is "niet zo duidelijk en daarom niet zo klantvriendelijk", aldus de voorlichter.



Aan de andere kant zal voor veel pretparkbezoekers duidelijk zijn dat dit soort foto's nooit gratis zijn, denkt de Consumentenbond. "Als consument lijdt je geen échte schade. Je bent hoogstens teleurgesteld." Men gaat geen actie ondernemen.



Geen kosten

De Efteling laat aan Looopings weten dat er geen plannen zijn om de reclameuiting aan te passen. Volgens een woordvoerder is er namelijk geen sprake van een misleidende tekst. "Aan het verzamelen van foto's in de app zijn geen kosten verbonden", legt hij uit.



"Het zijn foto's die te bekijken zijn op een smartphone, maar niet ingezoomd kunnen worden. Ze zijn niet geschikt om bijvoorbeeld af te drukken of te delen op social media. De foto's op hoge resolutie in je bezit krijgen is niet gratis."