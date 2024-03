Walibi Holland

Nieuwe Walibi-plattegrond toont uiterlijk van vernieuwd themagebied Play Ground

Walibi Holland heeft de parkplattegrond van 2024 onthuld. Daarop is te zien hoe het vernieuwde themagebied Play Ground gaat ogen. Parkdeel W.A.B. Plaza wordt momenteel getransformeerd tot een gebied dat in het teken staat van spelen en speelgoed.

De attracties Splash Battle, Spinning Vibe en Super Swing krijgen een nieuw uiterlijk, met andere kleuren. Hier en daar verschijnen nieuwe decoraties. Daarnaast worden aanpassingen verricht aan een interactieve fontein, restaurant Yummy Tummy - voorheen Club W.A.B. - en arcadehal Sugar Shot.

Twee nieuwe entreepoorten maken Play Ground compleet. Een deel van de veranderingen kwam afgelopen week al in beeld dankzij dronefoto's. Die lieten zien dat Spinning Vibe al bijna klaar is voor gebruik. Bij Splash Battle en Sugar Shot is een deel van het schilderwerk af. In het geval van Yummy Tummy heeft men nog een lange weg te gaan.



Dubbele achtbaan

Walibi gaat weer open op zaterdag 30 maart. Achter de schermen vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats voor seizoen 2025, als het park een dubbele achtbaan opent. Die komt te liggen tussen de attracties Xpress: Platform 13, Condor en Goliath. Op de kaart wordt er al naar verwezen.