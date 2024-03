Alton Towers Resort

Video: timelapse brengt afbraak en herbouw van achtbaan Nemesis in beeld

Een timelapse-video van het Engelse pretpark Alton Towers toont de wedergeboorte van de sensationele achtbaan Nemesis. De inverted coaster werd in het najaar van 2022 gesloten voor een enorme renovatie. Het grootste gedeelte van de baan is vervangen. Inmiddels rijdt Nemesis weer onder de nieuwe naam Nemesis Reborn.

De film laat in een razend tempo zien hoe de oude baandelen uit 1994 zijn afgebroken. Vervolgens verschijnen één voor één de nieuwe stukken rail op het bouwterrein, samen met nieuwe decorelementen. Nemesis Reborn oogt een stuk monsterlijker dan de voorganger, met als nieuwe blikvanger een spiedend oog.

Nemesis Reborn ligt in parkdeel Forbidden Valley. De 13 meter hoge en 716 meter lange coaster werd gebouwd in een kloof, zodat de constructie niet boven de boomgrens uitkomt. Treinen halen een topsnelheid van 81 kilometer per uur. Passagiers gaan vier keer over de kop. Leverancier Bolliger & Mabillard is bekend van bijvoorbeeld Baron 1898 in de Efteling en Fenix in Toverland.