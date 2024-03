Bellewaerde Park

Race tegen de klok voor Bellewaerde Park: opening nieuwe attracties onzeker

Bellewaerde Park durft niet meer te garanderen dat drie nieuwe attracties morgen opengaan. Eerder communiceerde het Belgische pretpark zaterdag 30 maart als openingsdatum van het nieuwe themagebied Mundo Amazonia, inclusief waterbaan Amazonia, boomstambaan Rio Do Cacao en achtbaan Brazilian Buggies.

De laatste paar dagen is het park bezig met een race tegen de klok, meldt een voorlichter aan Looopings. Intern weet men nog niet zeker welke nieuwigheden morgen operationeel zullen zijn. Dat is afhankelijk van tests. Voor de zekerheid heeft Bellewaerde de openingsdatum verwijderd uit al het marketingmateriaal.

In plaats daarvan wordt nu gesproken over een opening in "voorjaar 2024". Een promotiefilmpje voor het nieuwe seizoen, dat afgelopen week verscheen op social media, maakt zelfs helemaal geen melding meer van de nieuwe attracties.



Vechten tegen deadlines

"We zijn nog volop aan het testen", legt de woordvoerder uit. "Het is voor ons vechten tegen deadlines." Bij Amazonia treden af en toe technische mankementen op. Rio Do Cacao en Brazilian Buggies zullen op het laatste moment gekeurd moeten worden door een keuringsinstantie.



Wat wel vaststaat, is de invoering van een rookverbod. Bellewaerde-bezoekers die willen roken, zullen zich voortaan moeten begeven naar één van de tien rookzones in het park. "We streven naar een gezonde en aangename omgeving voor al onze bezoekers, jong en oud", luidt de uitleg.