Erlebnispark Tripsdrill

Foto's: reuzenschommel in Duits pretpark is af

Het Duitse pretpark Tripsdrill opent komend weekend een nieuwe attractie. Bij de start van het zomerseizoen gaat ook de 12 meter hoge reuzenschommel Wilde Gautsche open, een wild swing van de firma ART Engineering. De constructie is vormgegeven als een negentiende-eeuwse laadkraan.

Wilde Gautsche bestaat uit een dubbele bank met in totaal zestien zitplaatsen. Het thema hangt samen met de nabijgelegen achtbaan Volldampf, geopend in 2020. Kinderen vanaf 3 jaar mogen een ritje maken, mits ze minimaal 90 centimeter lang zijn en begeleid worden door een volwassene. Vanaf 8 jaar is er geen begeleiding nodig.

Het nieuwe seizoen van Erlebnispark Tripsdrill, gelegen in de buurt van Stuttgart, start op zaterdag 23 maart. Vervolgens gaat het park dagelijks open tot begin november. Morgen mogen abonnementhouders en verblijfsgasten alvast een kijkje nemen. Een dagticket is inclusief een wijnglas en toegang tot een aangrenzende dierentuin.