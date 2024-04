Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen vernieuwt avondprogramma voor vakantiegasten

Vakantiegasten van Slagharen krijgen dit seizoen nieuwe shows voorgeschoteld. Het Overijsselse pretparkresort heeft het avondprogramma voor verblijfsgasten vernieuwd. In de Music Hall worden voortaan de twee voorstellingen Wat Ben Ik? en Wheel of Fortune opgevoerd.

Overdag treden in de Music Hall de wasberen Randy en Rosie op. Na sluitingstijd kunnen de logees van het vakantiepark er terecht voor andere producties, zoals een quiz, een spelshow, een disco of een bingo. Daar zijn Wat Ben Ik? en Wheel of Fortune aan toegevoegd.

In Wat Ben Ik? moet een deelnemer aan de hand van verschillende hints raden welk voorwerp hij of zij vertegenwoordigt. Bij Wheel of Fortune gaat het volledige publiek staan. Een draai aan een rad bepaalt vervolgens welk deel van de toeschouwers weer moet gaan zitten, op basis van uiterlijke kenmerken als haarkleur of accessoires.



Leeftijd raden

Zodra er zes of minder personen overblijven, spelen zij een spel op het podium. Voorbeelden zijn het zo lang mogelijk balanceren van een staaf of het raden van de leeftijd van iemand uit het publiek. In beide spellen zijn grote en kleine prijzen te winnen. De presentatoren spreken zowel Nederlands als Duits.



De Music Hall - grenzend aan waterpark Aqua Mexicana - is vrij toegankelijk, ook voor dagbezoekers die na sluitingstijd blijven hangen. Het actuele programma kan geraadpleegd worden op de website van het park. Slagharen werkt voor het entertainmentaanbod al jaren samen met Aniba Entertainment uit Amsterdam.