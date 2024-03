Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen opent vernieuwd themagebied Nortica: meer decor en nieuwe diersoort

Eén van de themagebieden in Wildlands Adventure Zoo Emmen is vernieuwd. De Drentse dierentuin heeft parkdeel Nortica de afgelopen maanden een bescheiden make-over gegeven. Een industrieel uiterlijk maakte plaats voor een Scandinavische sfeer, met nieuwe decorstukken en meer groen. Bovendien werd een nieuwe diersoort verwelkomd: zeehonden.

In het verleden hoorde Wildlands vaak dat bezoekers het gebied kil en sfeerloos vonden. Verhalende elementen ontbraken. Daar is iets aan gedaan. Het haventhema komt op een hoop plekken terug. Betonnen elementen zijn weggehaald. In plaats van grijs ogen gebouwtjes nu rood.

Maandagavond vond de officiële heropening plaats van Nortica Hafên, zoals het eerste gedeelte van Nortica wordt genoemd. Dat gebeurde door een vlag te hijsen. Verder waren er toespraken van directeur Julius Minnaar en manager Jan-Minze Zomer.



Zandstrand

Het Nortica Theater, waar voorheen zeeleeuwen te vinden waren, heet nu Dock16. Voortaan worden er zeehonden gehuisvest. Drie weken geleden arriveerden zes zeehonden - twee mannetjes en vier vrouwtjes - vanuit Zoo Neuwied in Duitsland. Ze kregen de beschikking over een natuurgetrouw verblijf met een zandstrand. Ook verscheen een houten steiger. De looproute werd logischer.







De zeeleeuwen bij de ingang van Nortica Hafên delen hun verblijf niet meer met pelsrobben. Een steiger is ingekort, zodat de dieren beter zichtbaar zijn als ze zwemmen. In het water werden twee vlonders geplaatst, uit het oogpunt van dierenwelzijn. Daar kunnen de zeeleeuwen uitrusten.



Boot

Een boot die op het entreeplein stond, is richting de loods van simulator Arctic1 verplaatst. Op meerdere plekken zorgde Wildlands voor nieuwe verlichting en beplanting. Ook aan lokale dieren is gedacht. Achter het zeehondenverblijf staat een nieuw insectenhotel. Er komen nog vogelhuisjes bij.







Echte shows stonden al enkele jaren niet meer op het programma. Wel kunnen bezoekers nog steeds dagelijks kijken naar presentaties van dierverzorgers: 's ochtends bij de zeehonden en 's middags bij de zeeleeuwen. Daarin worden onder meer de verschillen tussen beide diersoorten uitgelegd.



Eekhoorns

Wildlands opende acht jaar geleden, in maart 2016. Hoewel de dierentuin een flinke schuld heeft bij de gemeente Emmen, staat het park niet stil. Achter de schermen worden plannen gemaakt voor de volgende opknapbeurt, ook in Nortica: Siberische rode eekhoorns krijgen een groter verblijf. Daarnaast wil Wildlands Chinese gestreepte boomeekhoorns verwelkomen.