Efteling

Efteling-fan start campagne om weggehaalde Vogel Rok-muziek terug te brengen

Een Efteling-fan is een ludieke actie gestart om de muziek van achtbaan Vogel Rok in ere te herstellen. De Efteling heeft er vorig jaar voor gekozen om de soundtrack in het eerste gedeelte van de wachtrij te vervangen. Dat is tegen het zere been van liefhebbers van de originele muziek, gecomponeerd door wijlen Ruud Bos.

In de eerste wachtruimte klinkt nu een melodie die huiscomponist René Merkelbach maakte voor het Sindbad de Zeeman-themagebied. "Hiermee willen we Vogel Rok nog beter laten aansluiten bij de Wereld van Sindbad", zei een woordvoerder vorig jaar over de aanpassing. Een hoop fans balen ervan, blijkt uit berichten op social media.

Eén van hen - een X-gebruiker met de naam Mijkeyyy - heeft nu speciale flyers laten maken. Daarop staat een tekening van de wachtrij, met de tekst "Missing! Last heard 02-08-2023" en een code die leidt naar de Spotify-versie van het nummer Op zoek naar Weelde en Geluk.



Toilethokje

Dat is de naam van het nummer dat voorheen in de wachtrij te horen was. "If you have any information regarding where Op zoek naar Weelde en Geluk is, please contact Mijkeyyy", valt er te lezen. Enkele flyers hebben inmiddels ook hun weg gevonden naar een posterlijst op een toilethokje, zo is te zien op een foto.



De Efteling kan wel lachen om het initiatief, zolang er geen Efteling-objecten gebruikt worden om de boodschap over te dragen. "We weten dat we creatieve fans hebben en waarderen deze ludieke manier van actievoeren." Het gebruiken van posterlijsten is echter "niet de bedoeling", benadrukt de voorlichter.



Twaalf minuten

Vooralsnog heeft de actie geen effect: er zijn op dit moment geen plannen om de oude muziek terug te brengen. Vogel Rok opende in 1998. Ruud Bos componeerde naast de ritmuziek ook een bijna twaalf minuten durende track voor de wachtrij. Hij overleed op 30 juni vorig jaar. Ongeveer een maand later verdween de muziek uit de wachtruimte.