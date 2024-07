Plopsaland Resort Belgium

Binnenkijken in vakantiehuizen Plopsaland Village: prijzen bekend

Plopsaland Village, het nieuwe bungalowpark van Plopsaland De Panne, gaat over minder dan vijf maanden open. Sinds kort is het mogelijk om de vakantievilla's te reserveren. Op de Plopsa-website zijn nu de tarieven zichtbaar. Daar staan ook nieuwe interieurfoto's van de huizen.

Er zijn zes verschillende opties: een Comfort Villa of Premium Villa voor zes personen, een Comfort Villa, Premium Villa of Premium Villa XL voor acht personen en een Premium Villa voor twaalf personen. Het verschil tussen Comfort en Premium heeft vooral betrekking op de oppervlakte van de huizen.

Wie bijvoorbeeld zoekt naar een vakantiehuis met twee overnachtingen voor vier volwassenen en twee kinderen is op dit moment 931 euro kwijt voor Comfort en 1006 euro voor Premium. Dat is inclusief parkeren en toegang tot waterpark Plopsaqua, maar exclusief toeristenbelasting en entreebewijzen voor Plopsaland zelf.



Minimale verblijfsduur

"Toegang tot Plopsaland De Panne beschikbaar aan voordelige prijzen", staat op de reserveringssite. De villa's zijn te boeken vanaf de start van de kerstvakantie: zaterdag 21 december. Er geldt een minimale verblijfsduur van twee nachten.



Foto's van de binnenzijde verraden dat de Studio 100-sfeer ver te zoeken is. Waar het Plopsa-hotel volledig in het teken staat van bekende personages, heeft men hier bewust gekozen voor een modern ontwerp met een generieke uitstraling. Er zijn vooralsnog geen zichtbare verwijzingen naar Studio 100-figuren.



Rustigere omgeving

"Na een dag hotel, park en aquapark, zijn er toch heel wat indrukken en impulsen bij iemand binnengekomen", zei Plopsa-directeur Carl Lenaerts daar onlangs over in de Looopings Podcast. "En voor een langer verblijf lieten onze bezoekers weten: een iets rustigere omgeving zou wel welkom zijn. En dat is de reden dat we die kaart hebben getrokken."



In promotieteksten wordt gesproken over "smaakvol ingerichte kamers" en "de perfecte mix van comfort en gezelligheid". "Geniet van de stijlvolle zithoek, moderne keuken en ruime eetkamer, ideaal voor gezellige avonden samen. Gelegen in een prachtige omgeving biedt Plopsaland Village een oase van rust en plezier voor jong en oud."



Basecamp

Plopsaland Village ligt pal naast het pretpark, achter zweefmolen Nachtwacht-Flyer. Eerder werd de bestemming Plopsa Village genoemd. Deze maand kregen verschillende onderdelen van het Plopsa-resort voor de tweede keer in korte tijd nieuwe namen. Zo heet het hotel nu Plopsaland Theater Hotel en draagt de camping de titel Plopsaland Basecamp. Daarnaast liggen de Plopsaland Studio 100 Chalets.