Walibi Belgium

Walibi Belgium vraagt badgasten om woensdag weg te blijven

Het zwemparadijs van Walibi Belgium blijft aanstaande woensdag onverwachts gesloten. Wie van plan was om op 20 maart naar Aqualibi te gaan, zal het bezoek moeten uitstellen. Dat heeft Walibi bekendgemaakt op social media.

Eigenlijk zou het overdekte waterpark open zijn van 14.00 tot 20.00 uur. Walibi spreekt over een "uitzonderlijke sluiting van Aqualibi voor werkzaamheden". "We nodigen u uit om uw bezoek te verplaatsen." Wat voor werkzaamheden er precies nodig zijn, zegt men er niet bij.

Aqualibi was van eind augustus tot eind december vorig jaar niet toegankelijk in verband een grote renovatie. Toen werden vier waterglijbanen toegevoegd. Eén daarvan, Waikiki, is vaak dicht bij slecht weer. Tickets voor het vernieuwde zwembad kosten 35 euro. Vanaf zaterdag 30 maart is het pretpark ook weer open.