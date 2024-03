Marineland Côte d'Azur

Tegen alle verwachtingen in: toch weer orkashows in Frans dierenpark

Het Zuid-Franse attractie- en dierenpark Marlineland gaat toch weer orkashows opvoeren. Eigenlijk was het de bedoeling om daarmee te stoppen. De drie orka's in het park - de laatste op het Europese vasteland - zouden verhuisd worden naar Japan. Nu dat proces vertraging heeft opgelopen, keren de orkavoorstellingen gewoon weer terug.

De komende tijd kunnen bezoekers van Marineland dagelijks om 14.15 uur kijken naar het orkaspektakel The Ultimate Show. Het wordt ook weer mogelijk om privé-ontmoetingen te boeken met orka's, voor 79 euro per persoon. "Een unieke beleving in Europa!", staat op de Marineland-website.

"Vanaf 30 maart zijn alle dieren aanwezig om jullie een sensationele ervaring te bezorgen!", meldt het park op social media. "Orka's, dolfijnen en zeeleeuwen staan klaar om jullie hun indrukwekkende en onvergetelijke eigenschappen te tonen." Men gaat verder niet in op de uitgestelde verhuisplannen.



Onderzoek

Een Franse rechter houdt de verplaatsing van de orka's voorlopig tegen omdat er nog een onafhankelijk onderzoek loopt naar de leefomstandigheden van de dieren. Zolang er geen duidelijkheid is, wil Marineland geld blijven verdienen aan de diersoort. De killer whales in het park heten Inouk, Wikie en Keijo.