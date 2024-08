Leveranciers

Alles over mega-attractiebeurs in Amsterdam: in gesprek met Nederlandse directeur pretparkvereniging

Wat kunnen we verwachten van een grote pretparkbeurs in Amsterdam in september? En zijn pretparkfans daar zomaar welkom? In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast vertelt Peter van der Schans (37), directeur van de Europese tak van branchevereniging IAAPA, alles over de opzet en het programma van het evenement.

IAAPA is de internationale brancheorganisatie voor de amusementsindustrie. Nederlander Van der Schans leidt de afdeling verantwoordelijk voor Europa, Afrika en het Midden-Oosten. De beurs op ons continent vindt jaarlijks op een andere locatie plaats. In 2024 is Amsterdam aan de beurt.

Van der Schans heeft een hoop ervaring in de wereld van recreatie en vrije tijd: hij werkte achtereenvolgens bij Walibi, Walt Disney World, Slagharen, Keukenhof, Toverland, Pathé en Eindhoven Zoo. In de podcast staat hij stil bij de dingen die hij op de verschillende plekken heeft geleerd.



Naamswijziging

De pretparkkenner maakte enkele belangrijke omschakelingen van dichtbij mee, zoals de overgang van Six Flags Holland naar Walibi en de transformatie van Toverland als overdekt speelpark naar een volwaardige dagbestemming. Slagharen stond aan de vooravond van een overname en in dierentuin Dierenrijk werden plannen gemaakt voor een naamswijziging.



Verder legt Van der Schans uit waarom hij zijn draai niet kon vinden in Slagharen, op welke manier hij onderzoek deed naar een Disney-achtbaan en hoe de eigenwijsheid van Toverland leidde tot twijfels én succes. Tot slot wordt antwoord gegeven op de vraag: wat doet IAAPA nou eigenlijk precies?