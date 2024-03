Efteling

Efteling deelt details over megaklus op parkeerterrein: nieuwe rotonde en kentekenherkenning

Het parkeerterrein van de Efteling is al maanden een bouwput. Ook de komende periode zullen er nog veel werkzaamheden plaatsvinden. Vandaag maakt de Efteling meer details bekend over het omvangrijke project, dat intern de Wereld van Parkeren wordt genoemd. Zo zijn er plannen voor een nieuwe rotonde en kentekenherkenning. Laadpalen krijgen een andere plek.

In oktober vorig jaar meldde de Efteling dat de parkeerplaats op de schop zou gaan vanwege de komst van een nieuwe tunnel. Die brengt gasten van het Efteling Grand Hotel straks naar een aparte strook vóór het Huis van de Vijf Zintuigen, aan beide kanten van de parkeerpromenade. Verder sprak men toen over bredere parkeervakken, grotere parkeerbanen, een nieuwe uitrijbaan en aangepaste looproutes.

Vandaag onthult de Efteling wat er nog meer gaat gebeuren. De eerste fase - de tunnel - moet vlak voor de zomer van 2024 klaar zijn. Op een later moment legt de Efteling parkeerplaatsen aan voor gasten met een beperking. Voor campers en caravans komen aparte plekken, al zal het niet mogelijk worden om op de parkeerplaats te overnachten.



File

Waar de parkeerterreinen P1 en P2 samenkomen, wordt een rotonde gerealiseerd. Dat moet de doorstroming verbeteren. "Hierdoor vermindert ook de file op de Europalaan. Ook de uitrijroutes worden op termijn verbeterd." Het is de bedoeling om in de toekomst te werken met kentekenherkenning bij het wegrijden. De benodigde apparatuur is al geplaatst.



Alle recentelijk verwijderde laadpalen keren binnenkort terug op P2. Eigenaren van elektrische auto's hebben dus niet meer automatisch recht op een plek dichtbij de ingang, zoals voorheen het geval was.



Efteling Boulevard

Het wandelpad richting de entree heeft voortaan een officiële naam: Efteling Boulevard. Op de wandelroutes zorgt de Efteling voor "juiste verlichting, rolstoelvriendelijke verharding en waar mogelijk iets meer beleving onderweg". De fietsenstalling krijgt voorlopig geen opknapbeurt.



Gasten van het Grand Hotel zullen de parking niet betreden via de Europalaan, zoals reguliere bezoekers. Ze rijden om het attractiepark heen, via de Horst en de Eftelingsestraat. Dat geldt nu al voor verblijfsgasten van het Efteling Hotel en de vakantieparken Bosrijk en Loonsche Land.