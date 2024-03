Plopsa Resort Belgian Coast

Nieuwe overkoepelende naam voor Plopsaland: Plopsa Resort Belgian Coast

Plopsaland De Panne introduceert een overkoepelende naam voor het Vlaamse Plopsa-resort. Voortaan is het attractiepark onderdeel van Plopsa Resort Belgian Coast. De bijbehorende verblijfsaccommodaties ondergaan ook een naamswijziging. Bezoekers kunnen blijven slapen in het Plopsa Hotel Belgian Coast of vakantiepark Plopsa Village Belgian Coast.

Dat bevestigt een voorlichtster van de Plopsa Group aan Looopings. Moederbedrijf Studio 100 is al langer bezig om het Plopsa-merk een chiquere en meer volwassen uitstraling te geven. Eén van de eerste stappen was de introductie van een nieuwe huisstijl in januari. Nu is er dus een Engelstalige benaming voor de bestemming in De Panne.

"We brengen de hele site in De Panne terug onder de noemer Plopsa Resort Belgian Coast", zegt de woordvoerster. Naast Plopsaland, het hotel en het vakantiepark worden ook waterpark Plopsaqua De Panne en het Plopsa Theater - voorheen Proximus Theater - meegerekend.



Internationaal

"Het is een bewuste keuze om de namen van het hotel en Village aan te passen. Hiermee willen we het internationale karakter van onze verblijfsaccommodaties benadrukken en ook bezoekers uit buurlanden aantrekken." De nieuwe termen zullen de komende tijd hun intrede doen in marketingmateriaal. Er zijn overigens geen plannen om afscheid te nemen van de naam Plopsaland.



De domeinnaam plopsaresortbelgiancoast.be werd op 23 februari 2024 geregistreerd door de firma Studio Plopsa, ruim een maand nadat het nieuws over de nieuwe huisstijl naar buiten kwam.