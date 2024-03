Kermis

Jongen (10) raakt gewond tijdens ritje in vliegtuigattractie

Een jonge van 10 jaar heeft deze maand lichte verwondingen opgelopen bij een ongeluk op een kermis in België. De knul maakte een ritje in een vliegtuigmolen met de naam FireStorm. Door een technisch mankement zakte de gondel waarin hij zat plotseling naar beneden.

Dat melden regionale media. Inzittenden kunnen de vliegtuigjes laten opstijgen met behulp van een stuurknuppel. Toen de 10-jarige zich op het hoogste punt bevond, brak een deel van het mechanisme af. Zijn bakje kwam met een harde klap neer.

Het slachtoffer raakte gewond aan zijn hoofd. Hij werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Na het voorval heeft de eigenaar besloten om de attractie per direct te sluiten. Volgens de exploitant was de molen recentelijk nog gekeurd.



Vervangen

Het incident vond eerder deze maand plaats tijdens de Halfvastenkermis in Grobbendonk, gelegen in de provincie Antwerpen. Waarschijnlijk wordt het onderdeel in kwestie vervangen.