Duitse versie van tv-show Idols wordt opgenomen in Europa-Park

De Duitse versie van talentenjacht Idols strijkt deze week neer in Europa-Park. Het Zuid-Duitse attractiepark is het toneel van het bekende tv-programma Deutschland Sucht Den Superstar. Tussen donderdag 25 april en zondag 5 mei vinden de voorrondes plaats in het pretparkresort.

De jury bestaat uit popzangeres Beatrice Egli, rapper en singer-songwriter Loredana, liedjesschrijver Dieter Bohlen en zanger Pietro Lombardi. "Met een beetje geluk kunnen bezoekers van Europa-Park meekijken hoe de castings worden opgenomen", laat het park weten.

De exacte locatie is nog niet bekendgemaakt. Deutschland Sucht Den Superstar bestaat al 21 seizoenen. Het vorige seizoen werd gemiddeld door twee miljoen mensen bekeken, terwijl bij seizoen één maar liefst vijftien miljoen kijkers voor de buis zaten.



Najaar

Eigenlijk hadden de makers aangekondigd dat er geen nieuwe reeks meer zou komen. Daar is men dus op teruggekomen. Het programma verschijnt in het najaar op tv bij de Duitse zender RTL. De productie is in handen van de firma UFA Show & Factual.