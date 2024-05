Mini-Europe

Brussels miniatuurpark Mini-Europe neemt afscheid van oprichter en directeur

Het 35-jarig jubileum van het Brusselse miniatuurpark Mini-Europe valt samen met het vertrek van directeur en oprichter Thierry Meeùs. Hij gaat komende maand met pensioen, waarna zijn dochter de dagelijkse leiding overneemt. De grondlegger blijft wel onderdeel van de raad van bestuur.

Meeùs is een bekende in de pretparkwereld. De liefde voor de branche werd hem met de paplepel ingegoten: zijn vader Eddy Meeùs was in de jaren zeventig de oprichter van Walibi Wavre, het huidige Walibi Belgium. Eind jaren tachtig startte zoon Thierry zijn eigen trekpleister Mini-Europe, nabij het beroemde Atomium in Brussel.

Beide parken waren onderdeel van de Walibi-groep. In 1992 kwam daar zwemparadijs Océade bij, gelegen pal naast de miniatuurwereld. Vader Meeùs verkocht de volledige groep in 1998 aan de Amerikaanse partij Premier Parks. Zes maanden later hadden de Amerikanen daar alweer spijt van, waarna Mini-Europe en Océade opnieuw in bezit kwamen van Thierry Meeùs.



Stripfiguren

Het zwembad sloot in 2018. Eigenlijk zou Mini-Europe in 2021 plaatsmaken voor een nieuwbouwproject. Op het laatste moment werd duidelijk dat het park toch mag blijven bestaan, zeker tot 2032. Wel liggen plannen klaar om in de buurt een groot winkelcentrum te bouwen, inclusief een overdekt pretpark rond stripfiguren Robbedoes en Marsupilami. Dat park moet uitgebaat worden door de huidige Walibi-eigenaar Compagnie des Alpes.



Wanneer de nieuwbouw er komt, is nog niet duidelijk. Op dit moment verwelkomt Mini-Europe jaarlijks zo'n 400.000 bezoekers. Naar aanleiding van het 35-jarig bestaan én het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zijn onlangs enkele nieuwe miniatuurtaferelen toegevoegd. Ze vertegenwoordigen "de uitdagingen van ons Europa".