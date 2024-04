Fééryland

Tweede leven voor Frans pretpark na verbouwing van een jaar

Een pretpark in Noord-Frankrijk, in de buurt van de Belgische grens, gaat weer open na een grote transformatie. Bal Parc bleef in 2023 dicht voor werkzaamheden. Volgende week vindt de heropening plaats. De bestemming kreeg een nieuwe naam.

De oude naam had betrekking op de oorspronkelijke exploitant, Hotel Bal. Voortaan heet het park Fééryland, vernoemd naar de huidige eigenaar Thierry Fééry. Hij investeerde in opknapbeurten en een groot aantal nieuwigheden. In totaal telt het park nu dertig attracties, waarvan drie achtbanen.

Het doel is om in de toekomst niet alleen kleine kinderen, maar het hele gezin te kunnen vermaken. Fééryland bevindt zich in de buurt van Calais. Vanaf zaterdag 27 april is het publiek weer welkom. Ondernemer Fééry bezit in dezelfde regio ook een tweede pretpark, namelijk Cita-Parc.