Nieuws

Organisator van geflopte Wonka-beleving laat van zich horen: 'Mijn leven is geruïneerd'

De initiatiefnemer van de veelbesproken Willy Wonka-attractie in Schotland doorbreekt de stilte. In een documentaire van de Britse zender Channel 5 geeft organisator Billy Coull (35) voor het eerst een interview over de flop, die wereldnieuws werd. De man vertelt dat zijn leven een hel is geworden door het mislukte evenement.

Ouders betaalden tientallen euro's per persoon voor een magische chocoladewereld in Glasgow, maar ze troffen een lege hal aan met een paar decoraties, posters en verdwaalde acteurs. Al het marketingmateriaal was gegeneerd met behulp van artificial intelligence. Na klachten besloot Coull halsoverkop om de poorten te sluiten, tot grote woede van het publiek. Uiteindelijk werd zelfs de politie gebeld.

Nog geen maand later is er al een documentaire. Naast medewerkers en teleurgestelde ouders wisten de makers ook Coull zelf te strikken voor een gesprek. Hij beschrijft hoe de beleving al snel uitliep op "absolute chaos, een absolute nachtmerrie" toen hij belaagd werd door "een woedende menigte". "En ik ga niet graag confrontaties aan."



Bedreigingen

Bedenker Coull ontving naar eigen zeggen "honderden en honderden" haatberichten. Zijn inbox zit vol scheldpartijen en bedreigingen. Op social media verschenen pagina's waarop hij door het slijk wordt gehaald. "Ik ben op de ergste manieren uitgescholden. Ik zou kwaadaardig zijn, ik zou een slechte vader zijn, ik zou mezelf moeten ophangen. Mijn leven is op zijn kop gezet en geruïneerd."



De dertiger is er naar eigen zeggen kapot van. "Ik heb er buikpijn door", zegt hij in het emotionele interview, waarin hij af en toe een traantje moet wegpinken. "Door alles wat er gebeurd is, ben ik al mijn vrienden en de liefde van mijn leven verloren. Ik ben het gezicht geworden van het kwaad. En dat klopt niet." Coull benadrukt dat hij geen oplichter is: hij wilde echt iets moois creëren, maar dat liep niet goed af.



Afspraken

Achteraf gezien was de hal te groot voor de beleving, concludeert de organisator. Verder claimt hij dat er eigenlijk indrukwekkende videoprojecties hadden moeten komen, maar de projectoren werden niet geleverd. Daarnaast zou de evenementenlocatie afspraken niet nagekomen zijn. Dat laatste wordt door een woordvoerder ontkend.



Volgens Coull heeft iedereen inmiddels het entreegeld teruggekregen. Het is de vraag of het verhaal daarmee ten einde is. Internationale media raken niet uitgepraat over de Wonka-ervaring. Een ludieke petitie om de attractie te heropenen was tot nu toe goed voor meer dan zevenduizend handtekeningen.



Terugkijken

De drie kwartier durende documentaire Wonka: The Scandal That Rocked Britain is gratis terug te kijken via de website van Channel 5. Daarvoor is wel een Britse internetverbinding nodig, dus Nederlanders en Belgen zullen moeten uitwijken naar een VPN-service.