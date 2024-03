Efteling

Efteling wil dat Holle Bolle Gijs ook statiegeld kan teruggeven

Als het aan de Efteling ligt, zegt Holle Bolle Gijs in de toekomst niet alleen "dankuwel" na het opzuigen van afval. Het attractiepark wil dat de bekende veelvraat ook in staat is om statiegeld terug te geven. Dat vertelde Efteling-horecamanager Dennis Krijgh onlangs in een presentatie over duurzaamheid.

Holle Bolle Gijs bedelt al sinds 1958 om papier. Tot nu toe is er niets veranderd aan het concept. Anno 2024 gooien Efteling-bezoekers echter niet alleen propjes weg, maar ook recyclebare blikjes en flesjes met statiegeld. Die moeten ze nu nog deponeren in rechttoe rechtaan recycleautomaten.

Krijgh sprak afgelopen maand tijdens een bijeenkomst van netwerkorganisatie Foodservice Network. Volgens hem is het een kwestie van tijd voordat de Efteling met een Holle Bolle Gijs voor blikjes en flesjes op de proppen komt. "Beleving blijft natuurlijk cruciaal, want mensen zijn een dagje uit", weet de Efteling-manager.



Steeds meer

"We hebben Holle Bolle Gijs uiteraard. Daar gaan er steeds meer van komen en ook steeds andere vormen." Varianten op Holle Bolle Gijs kunnen kale recycleautomaten vervangen. "Vandaag de dag zien ze er nog zo uit zoals je ze in de supermarkt ziet, maar dat gaat in de toekomst veranderen."



De komende tijd zal de Efteling ook op het gebied van duurzaamheid "steeds meer beleving creëren", aldus Krijgh. "Dat gaat in meerdere stapjes."



Doneren

In Nederland wordt tegenwoordig 15 eurocent statiegeld gerekend voor plastic blikjes en flesjes. Eind vorig jaar zette de Efteling vijf inleverautomaten neer. Bezoekers krijgen twee opties: het geld terug laten storten of het bedrag doneren aan Villa Pardoes. Op dit moment beperkt de aankleding zich tot stickers.



Er zitten nog wel haken en ogen aan het systeem. Zo werken de automaten met de Nederlandse betaalapp Tikkie, waardoor buitenlandse gasten moeite hebben om het geld terug te krijgen. Bovendien zijn er regelmatig mensen die ander afval, bijvoorbeeld frietbakjes, in de machines gooien. Krijgh: "Dat zorgt voor veel storingen."