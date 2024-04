Attractiepark Toverland

Toverland vernieuwt Waterdwarf Alley: extra effecten, nieuwe bewoners en meer decoraties

Er is veel nieuws te ontdekken in Waterdwarf Alley, het straatje met sprookjesachtige huisjes in Toverland-themagebied Avalon. Het Limburgse attractiepark presenteerde vorig jaar zomer verschillende middeleeuwse bouwwerken met fantasiewezens, waaronder draken en dwergen. De afgelopen periode zijn de puntjes op de i gezet.

Op meerdere plekken in Waterdwarf Alley verschenen extra decoraties en effecten. Zo zijn bij Blacksmiths' Workshop authentieke attributen toegevoegd, waaronder smeedtangen. "Hiervoor is stad en land afgereden", weet een woordvoerder.

Rond het tafereel werd een ijzeren hekwerk neergezet. Links daarvan kan een windvaantje effecten activeren. In een helm aan de rechterkant zit een draakje verstopt, die zichzelf binnenkort voor het eerst laat zien. Er volgt ook nog een welkomstbord.



Schaakspel

De waterdwerg in het Books & Spells House heeft nu een brilletje op. Effecten werden geoptimaliseerd. "Het gaat dan om de beweging van de figuren, maar bijvoorbeeld ook het schaakspel." Het zelfschrijvende boek zal nog een upgrade ondergaan. Verder kregen de personages een technische revisie. In het huisje zijn nieuwe attributen neergezet. Uit een pot komt een nieuwsgierig draakje tevoorschijn.



De grote draak in Creature Cottage draagt nu een metalen staartring. Bij de Pixies - schattige kleine feetjes - werd fruit toegevoegd. Toverland keek eveneens kritisch naar de algehele ervaring in het gebied. Naast muziek en geluiden klinkt per tafereel voortaan een Nederlandstalige vertelling.



Interactief

Daarin wordt niet alleen het achtergrondverhaal verteld, maar ook wat bezoekers kunnen doen om een interactieve scène tot leven te laten komen. Waterdwarf Alley is nog niet af. "We voeren wekelijks optimalisaties door en er komen extra details bij. Bestaande attributen worden nóg fraaier afgewerkt."