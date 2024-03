Efteling

Weer granaat aangetroffen in de Efteling, Droomvlucht tijdelijk dicht: 'Geen risico'

In de Efteling is wederom een oude granaat gevonden, vermoedelijk uit de Tweede Wereldoorlog. Dat gebeurde vorige week ook al, toen bij werkzaamheden rond Doornroosje in het Sprookjesbos. Vandaag kwamen medewerkers een granaat tegen in de buurt van kantoor Raveleijn, achter de schermen.

Droomvlucht, gelegen naast het kantoorgebouw, werd vervolgens uit voorzorg gesloten. Dat gebeurde omstreeks 11.30 uur. Ook het parkeerterrein voor personeel ging dicht. De paardenshow Raveleijn is momenteel niet te zien vanwege een winterstop. Normaal gesproken wordt de voorstelling opgevoerd in een openluchtarena grenzend aan het kantoor.

De Efteling heeft een specialist naar het object laten kijken. Volgens een woordvoerder gaat het om een kleine, ongevaarlijke granaat. "Er blijkt geen risico te zijn, dus alles gaat weer open", aldus de voorlichter. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt het object morgen ophalen.



Ontploffing

In het geval van Doornroosje werden grote delen van het attractiepark afgesloten voor publiek, omdat de EOD het projectiel op een veilige manier moest afvoeren. Die route liep door het park. Later is de granaat even buiten de Efteling tot ontploffing gebracht.