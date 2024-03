Kermis

Kermis in het klein: gigantische miniatuurkermis opgebouwd in Noord-Holland

Kermisliefhebbers konden dit weekend terecht in Noord-Holland voor een enorme miniatuurkermis. In Lutjebroek vond de vijfde en voorlopig laatste Kermisexpo plaats, waar enkele tientallen modelbouwers hun indrukwekkende creaties tentoonstelden. Een filmpje geeft een indruk van het evenement.

Eén van de belangrijkste blikvangers was een zeer gedetailleerd kermisterrein op schaal 1:87, gemaakt door Duitser Stephan Hirschfeld. Ook een Nederlandse creatie gooide hoge ogen: de miniatuurkermis in de fictieve plaats Kuylendam, inclusief bewegingen en verlichting.

Verder presenteerden hobbyisten zelfgemaakte miniaturen en Lego-bouwwerken. "Het is als bezoeker enorm indrukwekkend als je zo veel attracties, kramen, transporten en woonwagens bij elkaar in het klein ziet", meldt de organisatie.



Passie

"Het draait allemaal zoals de echte attracties dat ook doen. De verlichting, geluiden en bijbehorende transporten en woonwagens maken het helemaal compleet. Hierachter schuilt een wereld vol passie en liefde voor de kermis." Om in de kermissfeer te blijven, was gezorgd voor een oliebollenkraam en een draaiorgel.



Ondanks de populariteit hebben initiatiefnemers Marcel Deen en Michèl de Jong besloten om na de lustrumeditie een pauze in te lassen. Het opzetten van de modelbouwbeurs kost hen jaarlijks een hoop tijd. Voorzitter Atze J. Lubach-Koers van kermisbond Bovak, die de opening verrichtte, hoopt dat het evenement op een of andere manier een vervolg kan krijgen.