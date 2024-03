Disneyland Paris

Video: hoeveelheid bouwschuttingen in Disneyland Paris loopt spuigaten uit

Disneyland Paris grossiert in bouwschuttingen. Doordat meerdere onderhoudsprojecten in de Disney-parken door elkaar lopen, wandelen bezoekers op heel wat plekken tussen de gekleurde muren. Disney is zowel druk bezig met het opknappen van attracties als het herzien van de infrastructuur.

Op sommige plaatsen in het resort ontstond daardoor een labyrint van schuttingen. Drie plekken springen het meest in het oog: het terras rond eetgelegenheid Casey's Corner in het Disneyland Park, de wandelpromenade achter Studio 1 in het Walt Disney Studios Park en de ingang van uitgaansgebied Disney Village.

Bij Casey's Corner realiseert men een nieuwe overkapping. Als gevolg daarvan moesten grote delen van de omgeving afgesloten worden. In het Walt Disney Studios Park was Aladdin-attractie Les Tapis Volants al geruime tijd dicht. Daar is nu Finding Nemo-achtbaan Crush's Coaster bijgekomen. Het gevolg: een nieuwe rij schuttingen, blauw dit keer.



Animagique Theater

Bovendien ligt het gedeelte achter Studio 1 voor een groot deel overhoop, inclusief het plein voor het Studio Theater, het plein voor Animagique Theater en een deel van Hollywood Boulevard. Het volledige gebied krijgt de komende jaren een nieuwe uitstraling.



Daarnaast zijn er nog enkele gesloten attracties door reguliere werkzaamheden: familieachtbaan Casey Jr. - le Petit Train du Cirque, vaartocht Le Pays des Contes de Fées, 4D-bioscoop Mickey's PhilharMagic en spookhuis Phantom Manor. Mijntrein Big Thunder Mountain, die de afgelopen weken buiten gebruik was, is wel weer operationeel.