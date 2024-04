Puy du Fou

Spectaculaire hoteltrein van Frans themapark loopt vertraging op

Een ambitieus project van het Franse themapark Puy du Fou heeft vertraging opgelopen. In 2021 kwamen plannen naar buiten voor Le Grand Tour: een thematische treinreis van 4000 kilometer door Frankrijk, met entertainment aan boord. De initiatiefnemers noemden het "de langste show ooit": de beleving duurt maar liefst zes dagen en vijf nachten.

Eigenlijk zou de trein in de zomer van 2023 gaan rijden, maar tot nu toe is Le Grand Tour nooit van start gegaan. Directeur Nicolas de Villiers verwacht dat de eerste reizigers aankomende zomer alsnog verwelkomd kunnen worden. Hij spreekt in een interview over "onvoorziene omstandigheden".

De luxueuze trein in belle-époquestijl is volledig op maat gemaakt in de werkplaatsen van Puy du Fou. Daarvoor werd een oude Duitse trein met elf wagons gedemonteerd en opnieuw opgebouwd. Het goedkeuringsproces neemt veel tijd in beslag. Puy du Fou investeerde tot nu toe enkele tientallen miljoenen euro's in het concept, vertelt De Villiers.



Tickets

"Het is inderdaad een heel zware, ambitieuze investering. We denken dat dit theatrale reisproject, waarmee het Franse erfgoed ontdekt kan worden, het publiek zal aanspreken." Volgens de directeur zijn er al veel tickets verkocht. Bij de presentatie werd vermeld dat een kaartje minimaal 4900 euro zou kosten.



Nu spreekt De Villiers over een all-inclusive-toegangsbewijs van zo'n 8000 euro per persoon, inclusief eten en drinken. Per week is straks plek voor 36 bezoekers, waardoor men jaarlijks zo'n duizend toeschouwers kan meenemen.



Geen cruise

Het doel is echter niet om zo veel mogelijk passagiers te vervoeren, benadrukt De Villiers. "Het is geen cruise. Het is een show met een verhaal dat we willen vertellen, zodat mensen het treinreizen op een originele manier opnieuw kunnen ontdekken."