Chessington World of Adventures Resort

Einde lijkt in zicht voor 35 jaar oude familieachtbaan

De toekomst van een 35 jaar oude familieachtbaan in het Engelse pretpark Chessington World of Adventures staat op losse schroeven. Powered coaster Scorpion Express, geopend in 1987, is al sinds de zomer van 2022 buiten gebruik naar aanleiding van een brandje. Dit jaar werd de attractie volledig verwijderd van de parkplattegrond.

Op de plek van de achtbaan toont de kaart nu alleen nog bomen. Het lijkt uitgesloten dat de attractie binnen afzienbare tijd weer operationeel zal zijn. Fans vrezen dat de coaster afgebroken zal worden. Heel zonde, schrijft fansite Chessington Buzz.

"Scorpion Express is een belangrijk onderdeel van het attractieaanbod van Chessington. Voor veel jonge avonturiers is deze familieachtbaan hun eerste achtbaan." Het park heeft zelf nog niet gecommuniceerd over het lot van Scorpion Express. "Tot nader order gesloten", valt te lezen op de officiële website.



Runaway Train

Het is niet voor het eerst dat de attractie van fabrikant Mack Rides met problemen kampt. In 2012 moest de achtbaan - die toen nog Runaway Train heette - ook al gesloten worden. Na een kostbare renovatie kon de coaster in 2014 heropend worden onder de huidige naam.



Scorpion Express is een door elektriciteit aangedreven achtbaan, net als bijvoorbeeld Max & Moritz in de Efteling, Dynamite Express in Drievliet, De Draak in Plopsaland en Bob Express in Bobbejaanland. Het attractietype wordt vandaag de dag nog wel geproduceerd.