Efteling

Efteling-medewerkers delen speciale paspoorten uit bij Carnaval Festival

Efteling-bezoekers krijgen soms een speciaal paspoort in hun handen gedrukt bij Carnaval Festival. Het gratis document dient als een handleiding voor kinderen die de vrolijke attractie voor het eerst ontdekken. In het kleine boekje worden verschillende landen in de schijnwerpers gezet.

Verder is er plek voor een pasfoto, de naam, de leeftijd en het favoriete land van de bezoeker. "Zoek jij mee naar alle vriendjes van Jokie en Jet? Tel ze allemaal!", valt er te lezen. Na afloop van de rit kan bij souvenirwinkel Jokies Wereld een stempel gehaald worden, als bewijs dat de wereldreis is afgerond.

Het concept is niet volledig nieuw: het Jokie-paspoortje werd al enkele jaren ontwikkeld, maar tot nu toe bleef het extraatje onder de radar. De laatste tijd komt het aandenken wat vaker tevoorschijn. Een woordvoerder geeft aan dat de boekjes vooral worden uitgedeeld op rustige momenten. "Bijvoorbeeld aan kinderen die de attractie nog wat spannend lijken te vinden."



Feest

Carnaval Festival laat zien hoe in diverse landen feest wordt gevierd, onder leiding van de nar Jokie en het vogeltje Jet. De darkride uit 1984 bestaat uit scènes gebaseerd op Nederland, België, Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, Italië, Japan, China, Alaska, Afrika, Mexico en Hawaï.