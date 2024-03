Alton Towers Resort

Attractiepark Alton Towers zet in één keer 42 nummers op Spotify

Het grootste attractiepark van het Verenigd Koninkrijk trakteert fans op een muzikaal cadeau. Ter gelegenheid van de seizoensstart verschenen vandaag in één klap drie muziekalbums van pretpark Alton Towers op Spotify en andere streamingdiensten. Het gaat in totaal om 42 nummers, gecomponeerd door IMAscore uit Duitsland.

32 daarvan staan op een verzamelalbum met de naam Alton Towers Resort. Naast algemene themamuziek gaat het onder andere om de soundtracks van houten achtbaan Wicker Man, flying coaster Galactica, achtbaan The Smiler, spinning coaster Spinball Whizzer, vakantiepark Enchanted Village en CBeebies Land Hotel.

Ook de melodieën van halloween-evenement Scarefest en een jaarlijks vuurwerkspektakel werden uitgebracht. Verder kwamen er aparte uitgaves met de muziek van het vorig jaar geopende spookhuis The Curse at Alton Manor en de recent vernieuwde inverted coaster Nemesis Reborn. Die albums tellen respectievelijk zes en vier tracks.



Heropening

Nemesis Reborn is de nieuwe versie van de klassieke hangende achtbaan Nemesis, geopend in 1994. Een groot deel van de baan werd vorig jaar vervangen. Ook kwamen er een hoop nieuwe thema-elementen. Vandaag vond de heropening plaats. De wachttijd liep op tot 275 minuten.