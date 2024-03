Thorpe Park

Engels pretpark claimt nieuw record: snelst accelererende achtbaan ter wereld

Het Engelse attractiepark Thorpe Park heeft een nieuw snelheidsrecord in handen. Lanceerachtbaan Stealth uit 2006 wordt voortaan snelst accelererende rollercoaster ter wereld genoemd. Aanleiding is de permanente sluiting van een achtbaan in Japan.

Acceleratie is de verandering van de snelheid van een object in een bepaalde tijdsperiode. Tot nu toe had Do-Dodonpa in het Japanse pretpark Fuji-Q Highland het record. De achtbaan opende in 2001 met een lancering van 0 naar 172 kilometer in 1,8 seconden. Na een renovatie in 2017 werd de lancering nog sneller: van 0 naar 180 kilometer per uur in 1,6 seconden.

Do-Dodonpa ging in 2021 dicht naar aanleiding van berichten over gewonde passagiers. Verschillende personen liepen botbreuken op. Deze week maakte het park bekend dat de achtbaan nooit meer opengaat. De veiligheid van bezoekers kan niet gegarandeerd worden.



Aangepast

Maar de één zijn dood is de ander zijn brood: Stealth klimt hierdoor naar de eerste plek. Bovendien zijn de specificaties van de Engelse achtbaan aangepast. Voorheen werd vermeld dat de coaster accelereerde van 0 tot 129 kilometer per uur in 2,3 seconden. Nu bereikt een trein die topsnelheid al in 1,8 seconden.



De attractie opende vandaag precies achttien jaar geleden. "Na achttien jaar vol bloedstollende, ijzingwekkende en huiveringwekkende sensaties kreeg Stealth een eigen verjaardagscadeau", schrijft Thorpe Park op social media. "Het is nu 's werelds snelste acceleratie in een achtbaan! Een ervaring van wereldklasse én een wereldrecord."



Schilderwerk

Stealth werd destijds gebouwd door de bekende fabrikant Intamin uit Liechtenstein. De 400 meter lange baan is 62,5 meter hoog. Deze winter werd de omgeving van de coaster opgeknapt. Men investeerde onder andere in het schilderwerk. Thorpe Park gaat weer open op zaterdag 23 maart.