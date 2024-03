Disneyland Paris

Disneyland Paris sluit sprookjesattractie voor maanden durende renovatie

Een klassieke bootjesattractie in Disneyland Paris is voorlopig gesloten voor een renovatie. Vaartocht Le Pays des Contes de Fées ging begin deze week dicht voor werkzaamheden. Het gaat niet zomaar om een routineklus: twee scènes zullen de komende maanden vervangen worden.

Le Pays des Contes de Fées bestaat uit miniatuurversies van bekende Disney-sprookjes. Hans en Grietje moeten plaatsmaken voor Winnie de Poeh en een uitbeelding van Peter en de Wolf wordt getransformeerd tot Frozen-koninkrijk Arendelle, inclusief personages Anna, Elsa, Sven en Kristoff.

De overige decors krijgen eveneens een opknapbeurt. Het onderhoudsproject werd in oktober vorig jaar aangekondigd. Naast Le Pays des Contes de Fées is ook familieachtbaan Casey Jr. - le Petit Train du Cirque tot nader order niet toegankelijk.



Einddatum

Disneyland Paris durft niet te zeggen wanneer de verbouwing afgerond moet zijn. De verwachte einddatum wordt vooralsnog niet gecommuniceerd. Op dit moment is duidelijk dat bezoekers beide attracties minimaal tot half juni 2024 moeten missen.