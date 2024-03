Disneyland Paris

Nieuwe Pixar-muur in Disneyland Paris nu al beschadigd

Een recent vernieuwde meet-and-greet-plek in Disneyland Paris kan alweer een opknapbeurt gebruiken. Afgelopen zomer is een grote muur in het Walt Disney Studios Park voorzien van een nieuwe achtergrond, vol met Pixar-figuren. Al enkele weken later kwamen beschadigingen aan het licht.

De Pixar-afbeelding werd niet geschilderd, maar geprint met behulp van stickers. Het materiaal bleek niet bestand tegen de elementen. Al snel ontstonden scheuren, die het afgelopen half jaar steeds groter zijn geworden.

In de tussentijd is nog geprobeerd om de kapotte delen te herstellen. Dat had niet het gewenste effect. Op dit moment zit de ballon van de bekende Pixar-film Up bijvoorbeeld vol met vlekken, scheuren en andere oneffenheden.



Bouwschuttingen

De muur bevindt zich in themagebied Worlds of Pixar, tussen de attracties Crush's Coaster en Cars Quatre Roues Rallye. Bezoekers kunnen er bijvoorbeeld personages uit Toy Story ontmoeten. Er stonden een tijdje bouwschuttingen bij. Die zijn inmiddels weggehaald, zonder dat het probleem verholpen kon worden.