Heide Park Resort

Video: griezelige darkride Dämonen Gruft geopend in Duits pretpark Heide Park

In het Duitse pretpark Heide Park is vandaag een nieuwe griezelattractie opengegaan: Dämonen Gruft. Het gaat om een bescheiden spookdarkride met horrordecors en schrikeffecten. Bezoekers worden verleid tot een tocht door de oude catacomben van themagebied Transsilvanien. Daar blijkt zich de graftombe van een demoon te bevinden.

In de wachtrij is er nog geen vuiltje aan de lucht: er klinkt vrolijke muziek en op posters valt te lezen dat het publiek een "Katakomben Tour" gaat maken. Tijdens de rit, die iets meer dan drie minuten duurt, laat de demoon zich meermaals zien. Ook verschijnen duivelse taferelen met schedels en botten.

Een groot deel van de tocht is donker. Fysieke decors worden gecombineerd met licht, geluid, videoprojecties en andere effecten. Dämonen Gruft werd voor ongeveer 7 miljoen euro gebouwd in het voormalige stationsgebouw van de verdwenen Wildwasserbahn II. De waterbaan sloot in 2011 om plaats te maken voor wing coaster Flug der Dämonen.



Nooit gesloopt

Het station werd echter nooit gesloopt. Daar is nu de darkride gerealiseerd, op een oppervlakte van circa 600 vierkante meter. De baan is slechts 60 meter lang. Voor de realisatie werkte Heide Park samen met de Belgische firma Alterface. Dat bedrijf is gespecialiseerd in attracties met interactiviteit, maar Dämonen Gruft bevat geen interactieve elementen.







Het decor komt van de Spaanse TAA Group. Fabrikant Preston & Barbieri uit Italië leverde het ritsysteem, met voertuigen voor vier personen. De karretjes kunnen 360 graden om hun as draaien. Er geldt een minimumleeftijd van 8 jaar en een minimumlengte van 130 centimeter. Kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 140 centimeter moeten begeleid worden door een volwassene.



Capaciteit

De capaciteit is een struikelblok: per uur kunnen in theorie slechts 380 mensen een rit maken. In de praktijk komt dat aantal nog lager uit. Ter vergelijking: het spookhuis van Europa-Park verwerkt elk uur ruim tweeduizend bezoekers. Dämonen Gruft staat de komende tijd dan ook garant voor zeer een lange rij. Vandaag liep de wachttijd op tot zo'n anderhalf uur.