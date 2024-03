Holiday Park Germany

Duits Plopsa-pretpark kondigt drie nieuwe attracties aan rond Blinky Bill

Koala Blinky Bill speelt de hoofdrol in een nieuw themagebied in het Duitse Plopsa-park Holiday Park. Het pretpark in deelstaat Rijnland-Palts opent later dit jaar een themadeel rond het bekende animatiefiguurtje, dat tegenwoordig eigendom is van Studio 100. De zone bestaat in eerste instantie uit twee attracties van de Italiaanse fabrikant Zamperla.

Dat zijn een draaiende bus met de naam Greenville Bus en een attractie van het type speedway: een ovaalvormig parcours met autootjes die scherpe bochten maken. Laatstgenoemde toevoeging heet Blinky's Seifenkisten.

Pretparkfans kunnen het concept van de speedway kennen van Zuma's Zoomers in Movie Park Germany en De Razende Race in Plopsa Station Antwerp. In 2025 wordt het Blinky Bill-gedeelte in Holiday Park uitgebreid met een derde attractie: een jeep safari.



Expedition GeForce

De familieattracties worden gerealiseerd in het voormalige Base Camp, gelegen bij achtbaan Expedition GeForce. "Terwijl achtbaanfans een unieke rit op de mega coaster beleven, kan de rest van het gezin in de toekomst spannende avonturen beleven in Greenville Town", zegt directeur Bernd Beitz.



Holiday Park kondigde vorige week aan dat er de komende jaren 80 miljoen euro geïnvesteerd zal worden in uitbreidingen. Daarbij horen niet alleen nieuwe gebieden en attracties, maar ook een eigen themahotel en een waterpark. Volgend jaar gaat onder andere een Smurfen-darkride open.