Holiday Park Germany

Duits Plopsa-park Holiday Park belooft investering van 80 miljoen euro

Het Duitse Plopsa-pretpark Holiday Park Germany gaat de komende vijf jaar maar liefst 80 miljoen euro investeren in nieuwe attracties en faciliteiten. Dat heeft de Plopsa Group vandaag bekendgemaakt. De helft van het investeringsbedrag is bedoeld voor nieuwe themagebieden met attracties, de andere helft gaat naar de bouw van een waterpark.

Komende zomer worden alvast "enkele nieuwe attracties" toegevoegd, belooft Holiday Park. Meer informatie daarover komt volgende week naar buiten. In het voorjaar van 2025 gaat een nieuwe Smurfen-darkride open, als vervanger van de middeleeuwse darkride Burg Falkenstein. Dat is een jaar later dan aanvankelijk gepland.

In 2025 opent aan de oever van de grote vijver ook een nieuw themagebied. Eerder was daar een waterskishow te vinden. Een jaar later volgt "een spectaculaire en unieke attractie" gericht op tieners, die in het teken staat van het Belgische muziekfestival Tomorrowland. "De eerste bouwfase van dit project is ondertussen van start gegaan."



Uitgesteld

Het Tomorrowland-project werd al in 2022 aangekondigd. Toen hoopte Plopsa nog dat de opening in 2024 plaats kon vinden. Later is de opening uitgesteld tot 2025. Ook dat gaat men dus niet halen. Bezoekers zullen geduld moeten hebben tot 2026 voordat ze een ritje kunnen maken.



De reden van het uitstel wordt niet bekendgemaakt, maar de gewijzigde planning hangt ongetwijfeld samen met een machtswisseling binnen Plopsa. De directie van de groep werd vorig jaar vervangen. Meerdere projecten hebben sindsdien vertraging opgelopen. Een gepland themahotel komt vandaag de dag helemaal niet meer ter sprake.



Spinning coaster

Zusterpark Plopsaland De Panne opende in 2021 al een eigen Tomorrowland-attractie: een spinning coaster met de naam The Ride to Happiness. Holiday Park heeft nog niet bekendgemaakt of in Duitsland hetzelfde achtbaantype wordt neergezet.



Plopsa-directeur Carl Lenaerts wil naar eigen zeggen "een nóg betere bezoekerservaring creëren" met de miljoeneninvesteringen. "Wij zijn er steevast van overtuigd dat we met deze ingrepen het potentieel van Holiday Park ten volle benutten en dat dit het park op de kaart zal zetten als de ultieme familiebestemming."