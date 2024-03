Liseberg

Zweeds pretpark Liseberg toont brandschade in verwoeste waterwereld Oceana

Attractiepark Liseberg, gelegen in de Zweedse stad Göteborg, laat zien wat er over is van waterwereld Oceana. Het overdekte waterpark werd vorige maand getroffen door een grote brand, waarbij een medewerker om het leven kwam. Nu is voor het eerst tot in detail zichtbaar wat de vuurzee heeft aangericht.

Oceana had komende zomer open moeten gaan. Liseberg deelt dronebeelden van de huidige situatie op de bouwplaats. Onlangs werd duidelijk dat de schade minder ernstig is dan men vooraf dacht. Toch is er ontzettend veel verloren gegaan. De video toont zwartgeblakerde onderdelen, in elkaar gestorte constructies en een heleboel puin.

Het videomateriaal is afkomstig uit een interview met Liseberg-directeur Andreas Andersen en Jakob Wahl, voorzitter van branchevereniging IAAPA. Daarin vertelt Andersen dat hij de eerste paar dagen na de brand niet in staat was om te gaan kijken op het terrein, vanwege alle emoties en een gevoel van machteloosheid.



Oneerlijk

Het opruimen kan wat de directeur betreft niet snel genoeg beginnen. "Ik wil het terrein fatsoeneren zodat we verder kunnen. Ik denk dat ik me dan beter ga voelen. Voor nu is het op zijn slechtst. Het wordt snel beter." Andersen noemt het voorval ook "oneerlijk". "Soms word ik er kwaad van."



Zweedse parken - en Liseberg in het bijzonder - hebben het volgens de directeur juist goed voor elkaar op het gebied van veiligheid. "De veiligheid op de werkvloer is nergens beter dan in Zweden. En het bouwbedrijf dat we hebben gekozen is één van de beste in het land. Daardoor voelt het oneerlijk."



Themahotel

Vorig jaar opende Liseberg een groot themahotel. Het waterpark ernaast had de kroon op het werk moeten worden. Voorlopig kan er echter niet gezwommen worden. "Het hotel is de financiële motor van het project", vertelt Andersen. "Het waterpark dient slechts om mensen te trekken naar het hotel en andere hotels in de stad."



Dat zal in het laagseizoen iets lastiger worden, zonder waterpark. "Maar als we creatief zijn en we kijken anders naar onze seizoensplanning, dan denk ik dat het goedkomt." Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer Oceana opnieuw opgebouwd zal zijn. Directeur Andersen hoopt over enkele maanden een tijdsindicatie te kunnen geven.