Efteling

Efteling verwacht dat onderhoudsbeurt Hans en Grietje achtenhalve maand duurt

Efteling-bewoners Hans en Grietje moeten op zoek naar een tijdelijke nieuwe woonruimte. Het snoephuisje van de heks wordt binnenkort gesloopt. Naar verwachting duurt het achtenhalve maand voordat het sprookje weer volledig opgebouwd is.

Dat blijkt uit de bijgewerkte onderhoudskalender op de Efteling-website. Op dit moment men nog druk bezig met de laatste loodjes bij Doornroosje. Daarna komt het sprookje van Hans en Grietje aan de beurt.

De onderhoudsklus begint volgens de huidige planning op woensdag 3 april. Waarschijnlijk zijn de werkzaamheden net voor de kerstvakantie afgerond, op vrijdag 20 december.



Vrouw Holle

Het bouwwerk uit 1955 - dat na 69 jaar in zeer slechte staat is - zal volledig opnieuw opgebouwd worden met moderne materialen. Als het goed is, gaat het tafereel daarna weer decennia mee. Hetzelfde gebeurde eerder bij Roodkapje in 2016 en Vrouw Holle in 2022.