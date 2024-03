Plopsaland De Panne

Ingang Plopsaland vernieuwd: nieuw logo en reclame voor Studio 100 Festival

De entree van Plopsaland De Panne is vernieuwd. Het Vlaamse pretpark heeft vandaag een nieuw fotodoek bevestigd aan de hoofdingang. Daarop prijkt niet alleen het nieuwe Plopsaland-logo, maar ook een nieuwe visual.

Bezoekers wandelen de komende tijd onder een promotiefoto van het Studio 100 Festival door, gemaakt door fotograaf Kris Van de Sande. Daarop staat een feestelijke parade met ballonnen, confetti en bekende Studio 100-figuren als Maya de Bij, Bumba, Kabouter Plop, Heidi, Wickie en Piet Piraat.

Links en rechts daarvan is een rood theaterdoek zichtbaar met het nieuwe Plopsaland-logo, dat in januari werd gepresenteerd. Eigenlijk is dat beeldmerk wit met paars. Voor dit ontwerp werd gekozen voor een goudkleurige variant.



Plopsa Theater

Het Studio 100 Festival start op zaterdag 30 maart. Vervolgens duurt het evenement het hele zomerseizoen. Plopsaland zorgt onder andere voor een nieuwe openingsvoorstelling, parade en finaleshow. Die producties zijn dagelijks te zien. Daarnaast wordt het Plopsa Theater vaker gebruikt voor grotere shows.