Nieuw uiterlijk van mascottes Europa-Park valt niet in de smaak: fans woest

Europa-Park heeft heel veel fans woedend gemaakt door mascottes Ed en Edda een make-over te geven. De twee muizen zien er voortaan behoorlijk anders uit dan voorheen, met kleinere ogen, menselijke tanden en een nieuw kapsel. Hun gezichten zijn minder spits. Bovendien verloren ze hun handschoenen.

Op social media hebben fans van het Duitse attractiepark geen goed woord over voor de veranderingen. De aanpassingen worden massaal afgekraakt op Facebook, Instagram en X. Het eindoordeel: de vorige versies zagen er véél beter uit.

"Vertel me alsjeblieft wat je met Ed hebt gedaan en wie deze oplichter is, ik maak me zorgen!", schrijft Chris Heath. "Extreem verschrikkelijk", oordeelt Francis Marx. "Dit is afschuwelijk!!!", zegt Axel Fischer. "We zijn fans en we hebben altijd een jaarkaart gehad, maar dit kun je niet zomaar doen." Lisa Schuff vindt de vernieuwde muizen "griezelig".



Medische misser

Ralf Goebel vraagt zich af waarom de restyling überhaupt nodig was. "Ed en Edda waren zo mooi en knap, nu zien ze eruit alsof ze naar bed zijn geweest met trollen." Daniel Ha denkt dat het om een vervroegde 1 aprilgrap gaat. Ene Ruben wil weten waarom de muizen opeens mensentanden hebben. "Het lijkt op een medische misser", laat Johannes Aistleitner weten. "Alleen de botoxlippen ontbreken nog", sneert Sandra Pergega.



Jochen Munzinger: "Wat moet dit voorstellen?" Iemand spreekt over "een bloedbad". "Jullie moeten stappen met het geven van zo veel macht aan stagiairs." Een ander beschrijft de nieuwe hoofden als "mijn gezicht wanneer ik een scheet probeer te laten zonder dat iemand het merkt, maar uiteindelijk per ongeluk in mijn broek schijt". Evi Rauscher: "Nieuwer is niet altijd beter."



Verrassen

Europa-Park heeft al gereageerd op de vele commentaren. De webcare-afdeling bedankt alle critici voor de feedback. "Net als het hele Europa-Park zijn Ed, Edda en hun vrienden sinds de opening in 1975 voortdurend geëvolueerd", luidt de uitleg. "Met de voortdurende ontwikkeling van de populaire gezichten van Europa-Park willen we onze gasten in de toekomst blijven verbazen en verrassen."



Het zal een kwestie van tijd zijn, verwacht Europa-Park. "We begrijpen dat de verandering in het begin ongebruikelijk kan zijn en dat het even kan duren voordat je eraan gewend bent. Je kunt erop vertrouwen dat wij goed over deze transformatie hebben nagedacht."