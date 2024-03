Europa-Park Erlebnis-Resort

Europa-Park maakt openingsdatum van nieuwe achtbaan Voltron Nevera bekend

De nieuwe lanceerachtbaan van Europa-Park gaat over iets meer dan een maand open. Het Duitse pretpark opent de rollercoaster Voltron Nevera powered by Rimac op vrijdag 26 april voor het grote publiek. Dat is zojuist bekendgemaakt tijdens een persconferentie over het nieuwe seizoen.

Op de dagen vóór de officiële opening mogen genodigden de attractie alvast uitproberen. Zo is de pers welkom op woensdag 24 april. Voltron Nevera is een stryker coaster: een innovatief achtbaantype van huisleverancier Mack Rides. De baan is 1385 meter lang en 32,5 meter hoog. Daarmee is het de langste achtbaan met inversies en de langste lanceerachtbaan in Europa.

Een rit bestaat uit zeven inversies, een draaischijf en vier lanceringen met een topsnelheid van 90 kilometer per uur. Andere hoogtepunten zijn 2,2 seconden gewichtloosheid achter elkaar en een steile lancering van 105 graden. De laatste paar weken wordt de attractie al volop getest.



Adrenaline

Europa-Park spreekt over "een ongekend totaalpakket aan adrenaline, sfeer en technologie". Het zou "een nieuwe standaard zetten in achtbaanbouw". De toevoeging is onderdeel van een nieuw Kroatisch themagebied, gelegen tussen waterachtbaan Poseidon in themadeel Griekenland en spinning coaster Euro-Mir in Rusland.



De naam verwijst naar sponsor Rimac Automobili, een producent van elektrische auto's. Rimac Nevera is een elektrische sportwagen. Eén van de blikvangers is een 28 meter hoge toren, boven het station. Het achtergrondverhaal gaat over uitvinder Nikola Tesla, geboren op de plek die we nu kennen als Kroatië. In 2025 wordt het Kroatische gebied nog uitgebreid.