Bellewaerde Park

Nieuwe leeuw in Bellewaerde Park bijt leeuwin dood

De introductie van een nieuwe mannetjesleeuw in Bellewaerde Park is fout afgelopen. Gisteren presenteerde het Belgische attractie- en dierenpark trots leeuw Nestor, afkomstig uit Zoo Antwerpen. Hij werd naar Bellewaerde gehaald om voor nageslacht te zorgen met leeuwinnen Numa en Maya, afkomstig uit Safari Park Dvur Králové in Tsjechië.

Een gepland persmoment ging gisteren niet door omdat de leeuwen niet naar buiten wilden komen. Later, tussen 14.00 en 15.00 uur, sloeg het noodlot toe. Nestor en Maya gingen samen maar buiten, maar reageerden plots agressief. Tijdens een gevecht heeft Nestor de leeuwin in de hals gebeten. Ze overleefde de aanval niet.

Verzorgers konden haar niet meer redden. Nestor arriveerde twee weken geleden in Bellewaerde. Tot nu toe had hij de leeuwinnen alleen door de tralies gezien en geroken. Dierverzorgers zagen toen geen tekenen van agressie. De overgebleven leeuwin Numa wordt voorlopig niet bij het mannetje gezet.



Mascotte

Leeuwen zijn van oudsher belangrijk voor Bellewaerde Park. De mascotte van het park is ook een leeuw. Vorig jaar werd het leeuwenverblijf grondig vernieuwd, maar door drie sterfgevallen kwam men zonder leeuwen te zitten.